Ölüyle Selfie Çeken Mezarcı Hakkında Dava Açıldı
Irak'ta gasilhanede ölüyle selfie çekip sosyal medyadan paylaşan mezarcı, büyük tepki çekti. Iraklı yetkililer mezarcı hakkına dava açıldığı açıkladı.
Irak'ta gasilhanede yıkadığı ölüyle selfie çekip sosyal medya hesabından paylaşan mezarcı hakkına dava açıldığı bildirildi.
IRAK BU OLAYI KONUŞUYOR
Irak'ın güneyindeki Necef kentinde mezarcı Ali Amye'nin gölü yıkanırken çektiği selfie'yi paylaşması ülkede tepkilere neden oldu.
Necefli bir avukat, ölü insanların mahremiyetine saygısızlık yaptığı gerekçesiyle mezarcı hakkında dava açtı. Mezarcı Amye'nin ölülere saygısızlık yaptığı gerekçesiyle görevine son verilmesi istendi.
Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Amye ise söz konusu fotoğrafın bir yıl önce çekildiğini ve fotoğraftaki şahsın ölü olmadığını, hala hayatta olan bir arkadaşı olduğunu ileri sürdü.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (63)
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PİS ADAMLAR İNNCINIZ KADAR KÖTÜSÜNÜZ SİZLERDE VAHŞİ VARLIKLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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IRAK DA YETKİLİMİ VARMIŞCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yadırgamayın arkadaşlar. . ben hastenede çalışıyor hemen hemen her gün cenaze görüyorum. . bu selfi ne kii. . . inanın buna gerçekten inanın neler var. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah tan selfi çekmiş ya başka birşey çekseydi donup kalırdık herhalde insanoğlundan herşey beklenir. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adam mesleği ne var bunda gömeceğiz birini daha diyorCevap Yaz Yayından Kaldır