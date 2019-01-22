Ölüyle Selfie Çeken Mezarcı Hakkında Dava Açıldı

Ölüyle Selfie Çeken Mezarcı Hakkında Dava Açıldı

Irak'ta gasilhanede ölüyle selfie çekip sosyal medyadan paylaşan mezarcı, büyük tepki çekti. Iraklı yetkililer mezarcı hakkına dava açıldığı açıkladı.

Irak'ta gasilhanede yıkadığı ölüyle selfie çekip sosyal medya hesabından paylaşan mezarcı hakkına dava açıldığı bildirildi.

IRAK BU OLAYI KONUŞUYOR

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde mezarcı Ali Amye'nin gölü yıkanırken çektiği selfie'yi paylaşması ülkede tepkilere neden oldu.

Necefli bir avukat, ölü insanların mahremiyetine saygısızlık yaptığı gerekçesiyle mezarcı hakkında dava açtı. Mezarcı Amye'nin ölülere saygısızlık yaptığı gerekçesiyle görevine son verilmesi istendi.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Amye ise söz konusu fotoğrafın bir yıl önce çekildiğini ve fotoğraftaki şahsın ölü olmadığını, hala hayatta olan bir arkadaşı olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: İHA
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