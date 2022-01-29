Ölümsüz filmi oyuncuları kim? Ölümsüz filmi konusu, oyuncuları ve Ölümsüz özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümsüz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümsüz filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümsüz konusu nedir, Ölümsüz oyuncuları kimler ve Ölümsüz özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMSÜZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu keşfeder. Ölümünün ardındaki gizemi açığa çıkarmak için hareke geçen Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı başarabilecek midir?

ÖLÜMSÜZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Frank Grillo ve Mel Gibson'ın yer aldığı 'Ölümsüz' filminin yönetmen koltuğunda Joe Carnahan oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Naomi Watts ve Will Sasso yer alıyor.

Yönetmen: Joe Carnahan

Oyuncular: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Will Sasso

Tür: Aksiyon, Gerilim, Bilimkurgu

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