Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı
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Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı

22.01.2021 13:08 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:56

Batman'da bina görevlisi, 9 katlı binanın çatısına çıkıp temizlik yaptığı sırada, buz tutan çatıda dengesini kaybedip kaydı. Yağmur suyu oluğuna çarparak duran görevli, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Belediye Mahallesinde bulunan bir binanın çatı katında meydana gelen olayda çatıyı temizlemek için yukarı çıkan apartman görevlisi Şemsettin Ünlü, soğuklar nedeni ile buz tutan çatıda dengesini kaybedip kaydı.

1 BUÇUK SAATLİK ÇALIŞMAYA YANINA ULAŞILDI

9 katlı binadan düşmek üzere olan Ünlü, yağmur suyu oluğuna çarpıp durabildi. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından halat yardımı ile Ünlü'nün yanına ulaştı.

ÇEKİLME GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Ekipler, oluğa çarparak durabilen Ünlü'ye halatı bağlayıp yukarı doğru çekti. Ünlü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Ünlü'nün çekilme görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı
Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN

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