Ölümden dönen Hakan Ural'dan canlı yayında flaş sözler!
Koronavirüs tedavisinin ardından 'Neler Oluyor Hayatta' programına geri dönen Hakan Ural (53), canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Ural'dan flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...
Sabah programlarının sevilen yüzü Hakan Ural, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı.
GÜNLER SONRA EKRANA ÇIKTI
Hafta içi her gün yayınlanan ' Neler Oluyor Hayatta' programını Nur Tuğba Namlı ile birlikte Kanal D ekranlarında sunan Ural, koronavirüs tedavisini başarıyla tamamladı.
Virüsü atlatan Ural, bugünkü programla televizyona tekrar döndü.
İŞTE HAKAN URAL'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
-Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.
-Covid belirtileri devam ediyordu, kendimde bir anormallik hissettim. Ateşim hiç düşmedi. Muhakkak tomografi çektirin!
-Benim sürecim tomografiyle başladı. İyi ki çift aşılıyım. Benim kanımda çok fazla enfeksiyon çıktı. 'Tedbir amaçlı kalıyorum' diye düşündüm ama o gece benim değerlerim uçmuş…
-2.5 üç gün çok zorlandım. Hastanede altı gün kaldım ama yaşadıklarıma inanamadım. Perşembe günü taburcu oldum.
-Bu kadar zaman geçti gibi de gelmiyor bana üç gün gibi hissediyorum ama bakıldığında 16 gün sürdü. Benim herhangi bir kronik hastalığım yok, sağlığıma da dikkat ederim…