Ölümcül Uçuş konusu nedir? Ölümcül Uçuş oyuncuları ve Ölümcül Uçuş özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ölümcül Uçuş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ölümcül Uçuş konusu, özeti ve Ölümcül Uçuş oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ölümcül Uçuş filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümcül Uçuş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcül Uçuş'ı izleyecek olanların merak ettiği Ölümcül Uçuş konusu nedir, Ölümcül Uçuş oyuncuları kimler ve Ölümcül Uçuş özeti gibi konuları inceliyoruz.
ÖLÜMCÜL UÇUŞ KONUSU NEDİR?
Deneyimli pilot Whip Whitaker, uçuş esnasında gerçekleşen bir felâketin ardından zorunlu iniş yaparak yolcuların neredeyse tamamının hayatını kurtarır. Kazanın ardından Whip, kahraman ilân edilse de kazaya dair daha fazla şey öğrenildikçe bunun kimin hatası olduğuna ve o uçakta neler yaşandığına dair cevapsız sorular belirmeye başlıyor.
ÖLÜMCÜL UÇUŞ OYUNCULARI VE KADROSU
Ölümcül Uçuş Yönetmen: Robert Zemeckis
Ölümcül Uçuş Oyuncular:Denzel Washington, Kelly Reilly, John Goodman, Don Cheadle, James Badge Dale
Ölümcül Uçuş Tür: Drama
Ölümcül Uçuş Yapım Yılı: 2012 (138 dk)
Ölümcül Uçuş Vizyon Tarihi: 7 Aralık 2012 Cuma
Ölümcül Uçuş Senaryo: John Gatins
Ölümcül Uçuş Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Ölümcül Uçuş Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: Flight