Ölüm tehdidi alan sosyal medya fenomeninin şikayet dilekçesi ortaya çıktı

Ölüm tehdidi aldığını gözyaşları içinde çektiği bir videoda anlatan ve "Bana sahip çıkın" diyerek yardım isteyen sosyal medya fenomeni Dilan Koç'un şikayet dilekçesi ortaya çıktı.

Ölüm tehdidi aldığını gözyaşları içinde çektiği bir videoda anlatan ve "Bana sahip çıkın" diyerek yardım isteyen sosyal medya fenomeni Dilan Koç'un şikayet dilekçesi ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Koç, gözyaşları içinde çektiği bir videoda ölüm tehdidi aldığını söyleyerek "'Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız' diyorlar. 'Senin baban yok' diyorlar. Evet benim babam yok öldü. Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Kendisine ölüm tehdidinde bulunduğunu iddia ettiği şahıslar hakkında şikayetçi olan fenomenin dilekçesi ortaya çıktı. Dilan Koç şikayet dilekçesinde sosyal medya hesaplarından reklam yaparak geçimini sağladığını söyleyerek, "Yaklaşık 3 hafta önce sosyal medya hesabım Tiktok üzerinden canlı yayın yaptığım esnada annemin eski tanıdığı Fatma Alanç isimli kişi yayınıma bağlandı ve bana dalga geçer gibi 'naber lo' 'hello' gibi şeyler yazdı. Ben de ona 'yayınımdan çıkar mısın?' dedim ve yayınımı kapattım. Kısa süre sonra evde annem Dilber ile bulunduğum esnada Fatma'nın gelini Zeynep Alanç annemi aradı. Anneme 'Dilan'ın bütün sosyal medya hesaplarını kapattıracağım. Tanıdığım hackerlar var' dedi. 10 dakika sonra Zeynep'in kayınvalidesi Fatma Alanç annemi aradı 'sizin derdiniz ne? Sizin ateşiniz başınıza vurmuş. Sizin ne olduğunuz belli' dedi" şeklinde ifade verdi.

"Bütün çocuklarıma seni tecavüz ettirip parçalara ayırıp ormana atacağım"

Zeynep Alanç'ın bir yakınının kendisini aradığını söyleyen fenomen Dilan Koç, "Ben 'Zeynep benimle uğraşıyor. Videolarımı şikayet ediyor. Geçimimi buradan sağlıyorum. Ekmeğimle oynamayın" dedim. Ardından Zeynep Alanç'ın kayınvalidesi Fatma beni arayarak, 'Benim 7 tane oğlum var. Bütün çocuklarıma seni tecavüz ettirip parçalara ayırıp parçalarını ormana atacağım' dedi. Ben de kendisine 'karakola gideceğim' dedim. Fatma bana 'karakol da benim hükumet te benim' dedi" ifadelerini kullandı.

"Sahipsizsin baban yok"

Kısa süre sonra Zeynep Alanç'ın eşi Sidar'ın kendisini aradığını ve küfürler ettiğini söyleyen fenomen Koç, "Sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip ormana atacağım' dedi. Eşi Zeynep ise küfürler ederek, 'Ben Vanlıyım sahipsizsin baban yok' dedi. Bu konuşmaların bir kısmını kayıt altına aldım. Zeynep, Sidar ve Fatma Alanç'tan şikayetçiyim" şeklinde ifade verdi. Sosyal medya fenomeni ayrıca dilekçesinde 'Önleyici tedbir kararı' istediğini de beyan etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı