Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Adil yargılanma talebi için ölüm orucu başlatan avukat Ebru Timtik, ölüm orucunun 238. gününde Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucu başlatan tutuklu avukat Ebru Timtik, Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden yapılan açıklamada, "Adil yargılanma talebi ile 238 gündür ölüm orucunda olan avukat arkadaşımız Ebru Timtik'i az önce kaybettik." denildi.

DEMİRTAŞ, ADALET BAKANI GÜL'E ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

HDP'nin Edirne'de tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal hakkında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrıda bulunmuştu. Demirtaş, ""Bütün siyasi değerlendirmeler bir yana, lütfen insanlığın ölmesine izin vermeyin. Meslektaşlarımız için, ilk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum. Lütfen konuyla bizzat ilgilenin. Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal yaşasınlar" ifadelerine yer vermişti.