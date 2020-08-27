Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
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Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

Adil yargılanma talebi için ölüm orucu başlatan avukat Ebru Timtik, ölüm orucunun 238. gününde Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

27.08.2020 21:25 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:43

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucu başlatan tutuklu avukat Ebru Timtik, Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden yapılan açıklamada, "Adil yargılanma talebi ile 238 gündür ölüm orucunda olan avukat arkadaşımız Ebru Timtik'i az önce kaybettik." denildi.

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

DEMİRTAŞ, ADALET BAKANI GÜL'E ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

HDP'nin Edirne'de tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal hakkında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrıda bulunmuştu. Demirtaş, ""Bütün siyasi değerlendirmeler bir yana, lütfen insanlığın ölmesine izin vermeyin. Meslektaşlarımız için, ilk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum. Lütfen konuyla bizzat ilgilenin. Av. Ebru Timtik ve Av. Aytaç Ünsal yaşasınlar" ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın bulunduğu ÇHD üyesi avukatlar gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada tahliye edilen avukatlar hakkında tahliye kararından 24 saat geçmeden tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, 18 avukata "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla toplam 159 yıl 1 ay 30 gün hapis cezası verdi. Avukat Ebru Timtik "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 13 yıl 6 ay, avukat Aytaç Ünsal ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Timtik ve Ünsal adil yargılanma talebiyle önce açlık grevi eylemine başladılar. Ünsal açlık grevinin 63'üncü, Timtik ise 94'üncü gününde eylemlerini ölüm orucuna çevirdi.

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti

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