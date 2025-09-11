Ölü Ozanlar Derneği filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Gösterime girdiği günden bu yana yoğun ilgi gören Ölü Ozanlar Derneği, şimdi televizyon aracılığıyla yeni izleyicilerle buluşuyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar, yapımın hangi konuyu işlediğini, temel öyküsünü ve hangi oyuncuların rol aldığını öğrenmek istiyor. Bu etkileyici filmi daha yakından tanımak isteyenler için tüm ayrıntıları bir araya getirdik.

ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ FİLMİ KONUSU

1959 yılında katı kurallarıyla bilinen Welton Akademisi'nde edebiyat öğretmenliğine başlayan John Keating, öğrencilerine ezberci eğitim sisteminin ötesinde bir bakış açısı kazandırmayı hedefler. Onları edebiyatın büyülü dünyasıyla tanıştırırken, hayata kendi yollarından bakmaları ve özgür düşünebilmeleri için cesaretlendirir.

Zamanla öğrenciler üzerinde derin etkiler bırakan Keating'in sıra dışı yöntemleri, okulun geleneksel yapısıyla çatışmaya başlar. Okul yönetimi, öğrencilerden birinin trajik intiharı sonrasında suçu Keating'e yükleyerek onu okuldan ayrılmaya zorlar. Ancak öğrenciler, öğretmenlerine duydukları saygı ve sevgiyi son bir kez cesurca göstererek okul yönetimine karşı unutulmaz bir duruş sergilerler.

ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Robin Williams – John Keating

• Ethan Hawke – Todd Anderson

• Robert Sean Leonard – Neil Perry

• Josh Charles – Knox Overstreet

• Gale Hansen – Charlie Dalton

• Dylan Kussman – Richard Cameron

• Allelon Ruggiero – Steven Meeks

• James Waterston – Gerard Pitts