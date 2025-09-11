Haberler

Ölü Ozanlar Derneği filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Ölü Ozanlar Derneği filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin kalbinde özel bir yer edinen Ölü Ozanlar Derneği, beyazperdedeki başarısının ardından televizyon ekranlarında da ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Bu unutulmaz yapım, izleyicileri derin düşüncelere sürükleyen hikâyesiyle her yaştan sinemaseverin dikkatini çekiyor. Filmi izlemeden önce merak edilen konular arasında ise eserin hikâyesi, genel özeti ve oyuncu kadrosu öne çıkıyor.

Gösterime girdiği günden bu yana yoğun ilgi gören Ölü Ozanlar Derneği, şimdi televizyon aracılığıyla yeni izleyicilerle buluşuyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar, yapımın hangi konuyu işlediğini, temel öyküsünü ve hangi oyuncuların rol aldığını öğrenmek istiyor. Bu etkileyici filmi daha yakından tanımak isteyenler için tüm ayrıntıları bir araya getirdik.

ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ FİLMİ KONUSU

1959 yılında katı kurallarıyla bilinen Welton Akademisi'nde edebiyat öğretmenliğine başlayan John Keating, öğrencilerine ezberci eğitim sisteminin ötesinde bir bakış açısı kazandırmayı hedefler. Onları edebiyatın büyülü dünyasıyla tanıştırırken, hayata kendi yollarından bakmaları ve özgür düşünebilmeleri için cesaretlendirir.

Zamanla öğrenciler üzerinde derin etkiler bırakan Keating'in sıra dışı yöntemleri, okulun geleneksel yapısıyla çatışmaya başlar. Okul yönetimi, öğrencilerden birinin trajik intiharı sonrasında suçu Keating'e yükleyerek onu okuldan ayrılmaya zorlar. Ancak öğrenciler, öğretmenlerine duydukları saygı ve sevgiyi son bir kez cesurca göstererek okul yönetimine karşı unutulmaz bir duruş sergilerler.

ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Robin Williams – John Keating

• Ethan Hawke – Todd Anderson

• Robert Sean Leonard – Neil Perry

• Josh Charles – Knox Overstreet

• Gale Hansen – Charlie Dalton

• Dylan Kussman – Richard Cameron

• Allelon Ruggiero – Steven Meeks

• James Waterston – Gerard Pitts

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ziyaret sonrası ilk açıklama: Özel'in yanında saf tutan DEM'den iktidara mesaj

Özgür Özel'in yanında saf tutan DEM'den iktidara mesaj
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Erdoğan taktı
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.