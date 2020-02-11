'Ölü'n Bizi Ayırana Dek' 13 Şubat Perşembe Trump Sahne'de

11.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:44

Gergedan Yapım'ın sahnelediği 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek'te Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun başından geçenler komedi diliyle sahneleniyor.

Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'ın yazdığı iki perdelik kara komedi oyununda, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çiftin, boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisinde başlarına gelen macera sahneleniyor.

Kaynak: Bültenler