Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sele dönüştü
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Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sele dönüştü

Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu bir süre trafiğe kapanan Oltu-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu bir süre trafiğe kapanan Oltu-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı.

Oltu-Erzurum kara yolunda öğleden sonra aralıklarla etkili olan yağışla meydana gelen sel ve çamur nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle trafiğe kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolun açılması için kara yolları ve belediye ekiplerince iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda Oltu-Erzurum kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma yeniden açıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sele dönüştü
Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sele dönüştü
Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sele dönüştü
Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sele dönüştü
Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sele dönüştü
Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sele dönüştü
Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sele dönüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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