Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sele dönüştü

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu bir süre trafiğe kapanan Oltu-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu bir süre trafiğe kapanan Oltu-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı.

Oltu-Erzurum kara yolunda öğleden sonra aralıklarla etkili olan yağışla meydana gelen sel ve çamur nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak nedeniyle trafiğe kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolun açılması için kara yolları ve belediye ekiplerince iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda Oltu-Erzurum kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan