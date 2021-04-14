Oltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı kuruluyor
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Oltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Oltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı kuruluyor

Oltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı kurulmaya başlandı.

Oltu Cağ Kebap Fabrikasında makine ekipmanı kurulmaya başlandı.

Erzurum'un ilçelerinden Oltu'da dünyaca meşhur cağ kebap fabrikasının makine ekipmanı yoğun bir çalışma ile yerleştiriliyor. Haziran 2021'de hizmete girecek ve 120 kişinin istihdam edileceği fabrikada çalışmalar hızla devam ederken Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, "Oltu Cağ Kebap Fabrikasının kuruluş aşaması planladığımızdan daha hızlı ilerliyor. Nasipse Haziran ayının sonlarına doğru fabrikamızın yapım aşamasını bitirmiş durumda olacağız. Oltu Cağ Kebap Fabrikasının yapımında bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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