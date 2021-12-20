Oltaya balık yerine yarasa takıldı, balıkçı hayret etti: Gündüz vakti şaşkına döndüm - Haberler
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Oltaya balık yerine yarasa takıldı, balıkçı hayret etti: Gündüz vakti şaşkına döndüm

Oltaya balık yerine yarasa takıldı, balıkçı hayret etti: Gündüz vakti şaşkına döndüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da balıkçının oltasına saldıran yarasa kancaya takıldı. Olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan balıkçı, yarasayı kurtarıp doğaya saldı. Şahıs o anları "Olta hareketlenince balık vurdu zannettim ve çekmeye başladım. Çekince görüm ki balık yerine yarasa takılmış. Gündüz vakti gerçekten şaşırdım." sözleriyle anlatttı.

ADIYAMAN (İHA) - Keban Baraj gölü kıyısına balığa giden Ferat Adıyaman, oltasını tavuk parçası takarak suya attı. Balık geldiğini zannederek oltasını çeken Adıyaman, takılan yarasayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

DOĞAYA GERİ SALDI

Ardından eldiven takan Adıyaman, yarasayı kancadan kurtardı. Kısa bir pansumanda yapan Adıyaman daha sonra yarasayı doğaya geri saldı.

"GÜNDÜZ VAKTİ GERÇEKTEN ŞAŞIRDIM"

Balık tutmak için Keban ilçesine baraj kenarına gittiğini belirten Ferat Adıyaman, "Balık tutmak için kancaya tavuk parçası taktım. Olta hareketlenince balık vurdu zannettim ve çekmeye başladım. Çekince görüm ki balık yerine yarasa takılmış. Gündüz vakti gerçekten şaşırdım. Eldiven taktım ve yarayı kurtarıp doğaya saldım" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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