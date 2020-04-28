Ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşanı besleyip doğaya saldı
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Ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşanı besleyip doğaya saldı

Ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşanı besleyip doğaya saldı Ormanda bulduğu yavru tavşanı şırıngayla besleyip özgürlüğüne kavuşturdu Bursa'da bir kişi ormanda gezerken ölmek üzere yavru tavşan buldu, 2 ay şırıngayla besleyip doğaya saldı.

Ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşanı besleyip doğaya saldı
28.04.2020 19:43 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:44

Ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşanı besleyip doğaya saldı

Ormanda bulduğu yavru tavşanı şırıngayla besleyip özgürlüğüne kavuşturdu

BURSA - Bursa'da bir kişi ormanda gezerken ölmek üzere yavru tavşan buldu, 2 ay şırıngayla besleyip doğaya saldı.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyünde yaşayan Mustafa Memiş, köyündeki ormanlarda mantar aramak için 2 ay önce gezmeye çıktı. Ormanda mantar ararken annesinin terk ettiği yavru tavşanla karşılaşan Memiş, ölmek üzere olan tavşanı alıp evine getirdi. Yavru tavşanı her gün şırıngayla süt vererek besledi. 2 ayın sonunda büyüyen ve sağlığına kavuşan tavşan hayvan sever vatandaş tarafından doğaya salındı. Tavşanı ilk bulduğu ve doğaya salarken video çeken Memiş, bir canı yaşatmanın mutluluğunu herkesle paylaştı.

Ormanda gezerken 2 ay önce yavru tavşan bulduğunu ifade eden Mustafa Memiş, "Tavşanı bulduğumda yavruydu savunmasızdı. Bende ölmesin diye alıp evime getirdiğim tavşanı 2 ay boyunca besleyip büyüttüm, kendini kurtaracak boyuta gelen tavşanı bugün özgürlüğüne kavuşturuyorum" dedi.

Ölmek üzereyken bulduğu yavru tavşanı besleyip doğaya saldı

Kaynak: İHA

Manşet

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