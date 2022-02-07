Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyada viral oldu - Haberler
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Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyada viral oldu

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyada viral oldu

Bir vatandaşın mezar taşında "Canlı yayın sona erdi" yazması sosyal medyada viral oldu. Bazıları fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etse de bazıları eğlenceli bulduklarını dile getirdi.

Sosyal medyada zaman zaman çeşitli fotoğraflar çok sayıda etkileşim alıyor. Yine bu fotoğraflar arasına bir vatandaşın mezar taşına yazdırdığı iddia edilen 4 kelime girdi.

"CANLI YAYIN SONA ERDİ"

Söz konusu fotoğrafta, mezar taşının üzerinde "Canlı yayın sona erdi" ifadeleri yer aldı. Çok sayıda beğeni alan fotoğrafın gerçek olduğunu iddia edenler kadar photoshop olduğunu söyleyenler de var.

EĞLENCELİ BULDULAR

Fotoğrafla ilgili yorumlarda bulunan bazı vatandaşlar yazıyı eğlenceli bulduklarını dile getirirken, bazıları da ölümle dalga geçmenin yanlış olduğunu belirtti.

İşte o fotoğraf:

Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyada viral oldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Mezarcı, Ölüm, Yaşam, Güncel, Haber

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Yorumlar (1)

Ahmet AKGÜL:

ne kadar güzel yazdırmış. bende öyle yazdırmak istiyorum. çok manidar.

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