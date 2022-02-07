Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada zaman zaman çeşitli fotoğraflar çok sayıda etkileşim alıyor. Yine bu fotoğraflar arasına bir vatandaşın mezar taşına yazdırdığı iddia edilen 4 kelime girdi.

"CANLI YAYIN SONA ERDİ"

Söz konusu fotoğrafta, mezar taşının üzerinde "Canlı yayın sona erdi" ifadeleri yer aldı. Çok sayıda beğeni alan fotoğrafın gerçek olduğunu iddia edenler kadar photoshop olduğunu söyleyenler de var.

EĞLENCELİ BULDULAR

Fotoğrafla ilgili yorumlarda bulunan bazı vatandaşlar yazıyı eğlenceli bulduklarını dile getirirken, bazıları da ölümle dalga geçmenin yanlış olduğunu belirtti.

İşte o fotoğraf: