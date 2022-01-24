Ölen annesinin kalp atışını duyan bebeğin verdiği tepki sosyal medyada çok konuşuldu

Sosyal medyanın en çok izlediği videolardan biri, yeniden gündem oldu. Doğum sırasında hayatını kaybeden annesinin kalp atışlarını başka bir bedende duyan bebeğin verdiği tepki hayretle izlendi.

Sosyal medyada yayınlanan çeşitli videolar, belli aralıklarla yeniden gündem oluyor. Yine sosyal medyanın çok konuştuğu videolar arasındaki bir video, yeniden etkileşime girdi.

ANNESİ, DOĞUM SIRASINDA ÖLDÜ

Sosyal deney videosu olarak hazırlanan videoda, annesi doğum sırasında ölen bebeği, birçok kişinin kucağına aldığı görülüyor. Ancak bebek hiçbirine tepki vermiyor.

ANNESİNİN KALP ATIŞI SAKİNLEŞTİRİYOR

Bebeği sakinleştiren tek şey, annesinin kalp atışları oluyor. Bebeğin annesinin kalbini taşıyan adam, bebeği kucağına aldığında garip bir hava oluşuyor. Bebek ise annesinin kalp atışlarını duyması nedeniyle bir anda sakinleşiyor.

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