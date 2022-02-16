Ölen adama 1 ay içerisinde yapılan 28 koronavirüs testi pozitif çıktı, doktorlar şaşkınlık içerisinde - Haberler
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Ölen adama 1 ay içerisinde yapılan 28 koronavirüs testi pozitif çıktı, doktorlar şaşkınlık içerisinde

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Ölen adama 1 ay içerisinde yapılan 28 koronavirüs testi pozitif çıktı, doktorlar şaşkınlık içerisinde

İtalya'nın Chieti sahilinde yüzerken boğulan ve 16 saat boyunca kayalıkların arasında kalan adama otopsi yapan doktorlar, karşılaştıkları durum nedeniyle hayrete düştü. Çünkü adama 1 ay içerisinde yapılan 28 koronavirüs testi de pozitif çıktı. Talihsiz adamın arkadaşlarından bilgi alan doktorlar, herhangi bir semptom göstermediğini öğrenince daha büyük şaşkınlık yaşadı.

Ukraynalı adam, İtalya'nın Chieti sahilinde yüzdüğü sırada boğularak can verdi. Ancak adamın açıkta boğulması nedeniyle cansız bedeni tam 16 saat sonra kayalıkların arasına sıkışmış şekilde bulundu.

OTOPSİDEN ÇIKAN SONUÇ ŞOK ETTİ

Olayın ardından adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi talep edildi. 41 yaşındaki adama otopsi yapan doktorlar ise karşılaştıkları durum nedeniyle büyük şok yaşadı. Çünkü adamın ölümünün ardından 1 ay geçmesine rağmen koronavirüs hale vücudunda bulunuyordu. Yapılan 28 test de pozitif çıktı.

HAVA GEÇİRMEYEN ÇANTADA TUTULUYOR

Doktorlar, adamın hastaneye koronavirüs yaymasını engellemek için de hava geçirmez bir çantaya aldı. İtalyan adam, koronavirüsle ilgili önemli bir çalışmaya da öncülük etmiş olacak. Araştırmaların süreceği belirtildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Otopsi, Vefat, Ölüm, Dünya, Haberler

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