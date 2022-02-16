Ölen adama 1 ay içerisinde yapılan 28 koronavirüs testi pozitif çıktı, doktorlar şaşkınlık içerisinde

Ukraynalı adam, İtalya'nın Chieti sahilinde yüzdüğü sırada boğularak can verdi. Ancak adamın açıkta boğulması nedeniyle cansız bedeni tam 16 saat sonra kayalıkların arasına sıkışmış şekilde bulundu.

OTOPSİDEN ÇIKAN SONUÇ ŞOK ETTİ

Olayın ardından adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi talep edildi. 41 yaşındaki adama otopsi yapan doktorlar ise karşılaştıkları durum nedeniyle büyük şok yaşadı. Çünkü adamın ölümünün ardından 1 ay geçmesine rağmen koronavirüs hale vücudunda bulunuyordu. Yapılan 28 test de pozitif çıktı.

HAVA GEÇİRMEYEN ÇANTADA TUTULUYOR

Doktorlar, adamın hastaneye koronavirüs yaymasını engellemek için de hava geçirmez bir çantaya aldı. İtalyan adam, koronavirüsle ilgili önemli bir çalışmaya da öncülük etmiş olacak. Araştırmaların süreceği belirtildi.