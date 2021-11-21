Öldürüp mezarlığa gömmüşler! Bilim insanları 1300 yıllık cinayeti aydınlattı

Texas A&M Üniversitesi'nden baş yazar Profesör Qian Wang öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmadan ilginç sonuçlar çıktı. Bilim insanları, Çin'in Ningxia kentindeki bir mezarlıkta soyguncular tarafından gün yüzüne çıkarılan iskeleti inceledi. Araştırma sonucunda, genç adamın nasıl öldüğü belirlendi.

13 ÖLÜMCÜL BIÇAK DARBESİ

Araştırmacılar, başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olan gencin 13 ölümcül bıçak darbesi aldığını belirledi. Bilim insanlarının araştırmasına göre karşısındakilere gücü yetmeyen genç, bir süre sonra teslim olmak zorunda kalıyor. Saldırganlar da suçlarını gizlemek için o dönem sık kullanılan taktiklerden biri olan mezarlığa gömme yöntemini seçiyor.

"BU DURUMLA İLK DEFA KARŞILAŞIYORUZ"

Profesör Qian Wang, araştırmanın kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Bu durumla ilk defa karşılaşıyoruz. Çünkü modern cinayet vakalarında kurbanı mezarlığa gömmek karşılaştığımız bir olay değil. Saldırganlar, cezadan kaçmak için böyle bir yöntem benimsemişler" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet