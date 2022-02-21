Öldürülen taksici, meslektaşlarının konvoyuyla son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde müşterisi Ferdi Yeğin (26) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen taksi şoförü Atilla Bağçeci (55), meslektaşlarının araçlarıyla katıldığı konvoyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ayvalık'ta, taksimetredeki fiyatın fazla olduğu gerekçesiyle çıkan tartışmada Ferdi Yeğin tarafından bıçaklanarak öldürülen evli ve 1 çocuk babası Atilla Bağçeci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından morgdan yakınları tarafından teslim alındı. Evinin önüne getirilip helallik alınan taksi şoförü Atilla Bağçeci için Ayvalık Saatli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye eşi Nazan Bağçeci, kimyager kızı İnci Bağçeci, akrabaları, siyasi parti temsilcileri ve meslektaşları katıldı. Bağçeci'nin eşi ve kızının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Atilla Bağçeci'nin cenazesi, Ayvalık Kabristanlığı'na götürüldü. Meslektaşları ise kabristanlığa kadar klakson çalarak taksileriyle cenaze konvoyuna eşlik etti.

Taksi işletmecisi Ömürcan Burçin ise otogarda güvenlik tedbirlerinin arttırılması gerektiğini belirterek, "Sonuç olarak burada polis, zabıta ya da başka bir güvenlik olsaydı belki de bu cinayeti işleyen kişinin karısı onlara gider ve sığınırdı. Biz burada taksiciyiz ve hiçbir can güvenliğimiz yok. Burası bir otogar olduğu için burada bir güvenlik olması gerekiyor" dedi.