Öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin davasında mütalaa

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta bir dairede iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, 13 sanığın 3 ay ile müebbet hapis cezası arasında değişen oranlarda cezalandırılması talep edildi.

Ünlü bir giyim firmasının sahibi Ali Rıza Gültekin'in 14 Kasım 2018 günü Beşiktaş Balmumcu'da bir dairede, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 26 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz 4 sanık ile tarafların avukatları katılırken, tutuklu sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, firari sanıklar Mustafa Barışer ve Rıdvan Doğan ile tutuksuz yargılanan polis memuru Mehmet Savaş S.'nin dosyalarının ayrılması talep etti. Mütalaada, sanıklardan Mehmet Barışer'in, İstanbul'da kumar oynanması için yer temin ettiğini, kadınları kullanarak kumar oynanan mekanlara çektiği şahısları, kumar borcu adı altında borçlandırarak taşınmazlarına ve paralarına el koyduğu öne sürüldü. Maktul Gültekin'in uzun yıllardır kumar oynama alışkanlığının bulunduğunun belirtildiği mütalaada, bu nedenle sanık Mehmet Barışer ile uzun zamandır birbirlerini tanıdıklarını ancak fazla sohbet ve samimiyetlerinin bulunmadığını aktarıldı.

3 ay ile müebbet hapis arasında değişen hapis ile cezalandırılması talep edildi

Mütalaada, bir arsa nedeniyle aralarında tartışma yaşanması üzerine Barışer'in, Gültekin'in öldürülmesi için talimat verdiği iddia edildi. Sanıkların 12 eyleminin anlatıldığı mütalaada, 13 sanığın 'kasten öldürme', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama', 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 3 ay ile müebbet arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmalarını istedi. Mütalaada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma ve yardım etme' suçlarından ise tüm sanıkların beraatı talep edildi.

Sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç işlemek amacıyla örgüt kuran Mehmet Barışer'in alacak verecek meselesi nedeniyle azmettirmesi sonrasında Mustafa Barışer, Rıdvan Doğan, Sergen Güler ve Baran Barışer'in iş adamı Ali Rıza Gültekin'i tasarlayarak kasten öldürdükleri anlatılmıştı. İddianamede sanıkların, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüt üyeliği', 'yağma', 'kasten öldürme' suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Mehmet Barışer'in silahlı bir şekilde oluşturduğu örgüt kapsamında kumarhane işletmeciliği yapma, tefecilik faaliyetlerinde bulunma, tefecilik ve kumar faaliyetleri konusunda insanlar üzerinde korku baskı ve tehdit yaparak kendi lehlerine sonuç almayı amaçladıkları da iddianamede anlatılmıştı. - İSTANBUL

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