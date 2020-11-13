Öldürülen belediye başkanının kaçak kocası mesaj yayınladı: Yemin ederim seninle ölürdüm
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Öldürülen belediye başkanının kaçak kocası mesaj yayınladı: Yemin ederim seninle ölürdüm

13.11.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:37
Öldürülen belediye başkanının kaçak kocası mesaj yayınladı: Yemin ederim seninle ölürdüm

Meksika'da evinden kaçırılan Veracruz eyaletine bağlı Jamapa kentinin belediye başkanı Florisel Rios ölü olarak bulunmuştu. Rios'un öldürülmeden önce koruma talep ettiği fakat kocası Fernando Hernandez kaçak olduğu için talebinin karşılanmadığı ortaya çıktı. Öte yandan açıklamada bulunan Hernandez, "Yemin ederim seninle ölürdüm" dedi.

Meksika'da hafta başında silahlı kişiler tarafından evinden kaçırılan Veracruz eyaletine bağlı Jamapakentinin belediye başkanı Florisel Rios, kaçırıldıktan kısa bir süre sonra başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

EK GÜVENLİK İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Meksika basınında yer alan haberlere göre Rios'un Veracruz eyalet sekreteri Eric Cisneros'tan kendisine ek güvenlik sağlamasını istediği iddia edildi. Polislerin ek güvenlik talebini Rios'un kaçak kocası Fernando Hernandez'in teslim olmaması nedeniyle karşılamadığı aktarıldı.

"ÖLDÜRENLER BELEDİYE BAŞKANINI TANIYOR OLABİLİR"

Veracruz Valisi Cuitlahuac Garcia konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Rios'un kendisini öldürenleri tanıyor olabileceğini söyledi.

"YEMİN EDERİM SENİNLE ÖLÜRDÜM"

Öte yandan Rios'un kaçak olan kocası Fernando Hernandez eşinin öldürülmesinden sonra Facebook'tan bir mesaj yayınladı. Hernandez kaçırılıp öldürüldüğünde karısıyla birlikte olmadığı için üzgün olduğunu söyledi ve "Seni seviyorum Florisel ve yemin ederim seninle ölürdüm" dedi.

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