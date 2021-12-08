Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kim? Öldürme Arzusu filmi konusu, oyuncuları...

İzleyenleri ekrana bağlayan Öldürme Arzusu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öldürme Arzusu filmini izleyecek olanların merak ettiği Öldürme Arzusu konusu nedir, Öldürme Arzusu oyuncuları kimler ve Öldürme Arzusu özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başarılı bir travma cerrahı olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...

Yönetmen: Eli Roth Oyuncular: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Jack Kesy, Kirby Bliss Blanton Tür: Aksiyon, Suç, Drama Yapım Yılı: 2017 (107 dk) Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma

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