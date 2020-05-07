Öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı, para cezası kesildi
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Öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı, para cezası kesildi

Öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı, para cezası kesildi
07.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:42

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan A.Ş.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce 1053 liralık ceza uygulandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, öldürdüğü yılanın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan A.Ş.'ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce 1053 liralık ceza uygulandı. 

İlçeye bağlı Amanos Dağı eteklerinde bulunan Kabaklar Mahallesi'nde yaşayan A.Ş., 1 Mayıs günü öldürdüğü, 2 metre boyundaki yılanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarının ihbarıyla harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, yılanı öldüren A.Ş. hakkında cezai işlem uyguladı. A.Ş.'ye 'koruma altındaki yaban hayvanlarını avlamak' suçundan 1053 liralık para cezası kesildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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