Öldü Diye Morga Kaldırıldı, Görevli Nefes Aldığını Fark Edince Yaşadığı Ortaya Çıktı

Güney Afrika'da Distress Alert ambulans şirketinden sağlık görevlileri, Gauteng kentindeki trafik kazasında yaralanan bir kadına müdahalede bulundu. Sağlık görevlilerinin yaşam belirtisi olmadığını belirtmesi üzerine kadın morga kaldırıldı.

MORG GÖREVLİSİ NEFES ALDIĞINI FARK ETTİ

Morg görevlisinin nefes aldığını fark etmesi üzerine kadın hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖREVİ İHMAL YOK

Distress Alert Müdürü Gerrit Bradnick, görevi ihmal gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.