Öldü Diye Morga Kaldırıldı, Görevli Nefes Aldığını Fark Edince Yaşadığı Ortaya Çıktı
Güney Afrika'da öldü diye morga kaldırılan kişinin yaşadığı morg görevlisi tarafından fark edilince, hasta tedavi altına alındı.
Güney Afrika'da Distress Alert ambulans şirketinden sağlık görevlileri, Gauteng kentindeki trafik kazasında yaralanan bir kadına müdahalede bulundu. Sağlık görevlilerinin yaşam belirtisi olmadığını belirtmesi üzerine kadın morga kaldırıldı.
MORG GÖREVLİSİ NEFES ALDIĞINI FARK ETTİ
Morg görevlisinin nefes aldığını fark etmesi üzerine kadın hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÖREVİ İHMAL YOK
Distress Alert Müdürü Gerrit Bradnick, görevi ihmal gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
YORUMLAR (6)
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Aynı bizdeki gibi yetkililer hiç birşeyi kabul etmezler yaptıkları bütün olumsuzluklara hemen bir kılıf uydururlar nedense çok ilginç şeyler ya türkiye de yada oralarda yada hindistanda insan hayatı en ucuz ülkeler ve ortadoğu zaten saymaya gerek yok zaten dost ülkelerimizin geridenCevap Yaz Yayından Kaldır
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Morgtaki görevli kesin ölü sevici hallenirken anladi kadinin nefes aldigini yoksa doktorun ölü dedigi kadini niye kontrol etsin kiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Otopsi raporu kalbini açtık atıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nasıl ihmal yoksa? Yaşayan adama ölü raporu veriyor, morga kaldırıyor, bir de otopsi yapsalardı ne olacaktı paralize olmuş hastaya. Sonra çıkıyor ihmal yok diyor. Allah bu gibi mesleğini savsaklayanların şerlerinden muhafaza etsin.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ya birde mezara gömselerdi,,o zaman katil olurlardı.doktorların çok iyi eğitim almaları şarttır.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır