Olaylarıyla gündemden düşmeyen Nurseli İdiz, kendisini alkole iten sebepleri anlattı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu Nurseli İdiz, hayat hikayesinden, Cem İdiz ile boşanma sürecinden, ileride yaptırmak istediği ruh sağlığı kliniğinden bahsetti.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu oyuncu Nurseli İdiz oldu. Samimi açıklamalar yapan oyuncu, bipolar rahatsızlığından, alkol bağımlılığından ve 22 yıl süren evliliğinden bahsetti.
Nurseli İdiz, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Ailende şiddet var mıydı?", "Cem İdiz'le ilk bakışta aşk mı yaşadın?", "Seni alkole iten ne oldu?", "Kızın senin durumundan etkilendi mi?", "Cem Bey'le birleşme durumunuz olur mu?" ve "Yeni projelerin neler?" sorularını da tüm içtenliğiyle yanıtladı.
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