"Olağan Şüpheliler" afişi yayınlandı
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"Olağan Şüpheliler" afişi yayınlandı

12.02.2021 13:32 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:37

Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, başrollerini ise;

Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, başrollerini ise; Ceren Moray, Bennu Yıldırımlar, Yasemin Kay Allen, Berk Hakman, Pamir Pekin, Beril Pozam, Feyyaz Gümüş ve Aylin Veziroğlu'nun paylaştığı, "Olağan Şüpheliler" 'de eşlerini öldüren 3 ev kadının hikayesi anlatılacak.

Kaynak: Hürriyet

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