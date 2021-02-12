"Olağan Şüpheliler" afişi yayınlandı

Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, başrollerini ise;

Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, başrollerini ise; Ceren Moray, Bennu Yıldırımlar, Yasemin Kay Allen, Berk Hakman, Pamir Pekin, Beril Pozam, Feyyaz Gümüş ve Aylin Veziroğlu'nun paylaştığı, "Olağan Şüpheliler" 'de eşlerini öldüren 3 ev kadının hikayesi anlatılacak.

Kaynak: Hürriyet