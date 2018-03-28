Okyay'dan Havacılık ve Savunma Sanayi Konulu Konferansı

Kale Grubu Genel Başkan Yardımcısı, Teknik Bölüm Başkanı Okyay, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Havacılık ve Savunma Sanayinin İleri Teknoloji Üretimine Etkisi konulu konferans verdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dr. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri, Kale Grubu Başkan Yardımcısı Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay'ı konuk etti. Biga Atatürk Kültür Merkezinde Havacılık ve Savunma Sanayinin İleri Teknoloji Üretimine Etkisi konulu konferans veren Okyay, ülkenin temel ihtiyacı ve hedefinin ileri teknolojide lider ülkeler arasında yer almak olduğunu söyledi.

Okyay konuşmasının devamında, " Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile 2011 yılında Turbo Jet Motor'un geliştirilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır. Geliştirilecek motor, TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Stand Off Missile(SOM) da kullanılan yırt dışı orijinal motorun yerini alacaktır. Kale Turbojet irtifa test merkezi ile turbo jet motorunun tasarım doğrulama faaliyetleri için milli olarak geliştirilen ve kurulan İrtifa Test Merkezimiz(ATF) Türkiye'nin ilk ve tek irtifa test merkezidir. Milli Muharip uçak projesi olan TF-X'in motorunu geliştirmek üzere stratejik ortaklık kurulmuştur. Yüzde 51 Kale- yüzde 49 RR Dünyanın yarışı teknoloji yarışıdır. Refah düzeyimizi arttırmak istiyorsak, milli gelirimizi arttırmak istiyorsak, ihracatımızı arttırmak istiyorsak biz de bu yarışta yerimizi almalıyız" ifadelerine yer verdi.

Konferans sonunda Biga Kaymakamı Mustafa Can, Kale Grubu Genel Başkan Yardımcısı Okyay'a plaket takdim etti. - ÇANAKKALE