Okuma yazma öğrenen kadınlar sertifikalarını aldı

Ağrı Belediyesine ait Aile Destek ve Eğitim Merkezinde (ADEM) okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadınlar için sertifika töreni düzenlendi.

ADEM'de düzenlenen sertifika töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kursta okuma-yazma öğrenen kadınların da şiirler okuduğu törende, kursu başarı ile tamamlayan kadınlara sertifikaları Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın eşi Gülşah Sayan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin verdi.

Törende, katılımcıların ADEM tarafından açılan sergiyi gezmesinin ardından Sayan burada bulunan çocuklara oyuncak dağıttı.

Programa, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yana sıra öğretmenler ve vatandaşlar ile kursiyerler de katıldı.

Kaynak: AA