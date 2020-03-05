Okullarda geri dönüşüm eğitimleri sürüyor

05.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:10

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan okullarda İsrafı önlemek amacıyla oluşan atık miktarını azaltmak ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla yürütülen "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili eğitim çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada; " Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bu hafta itibariyle Uzunbağ Ortaokulu ve Tomruksuyu Ortaokulunda eğitim öğrenim gören toplam 526 öğrenciye sıfır atık, çevre koruma ve geri dönüşüm konularında eğitim verildi. Çocuklara çevre bilinci aşılamak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." İfadelerine yer verildi.

GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI ÜRÜNLERİNİ VERİYOR

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan işletme, okul ve kurumlarda biriktirilen atık yağlar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu çalışmalar kapsamında Sıdıka-Bedia Kara İlkokulu öğrencileri biriktirdikleri 110 kg bitkisel atık yağı Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerine teslim ettiler.

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber tarafından yapılan açıklamada; " İlçemiz okullarından Sıdıka-Bedia Kara İlkokulu öğrencileri, çevreye karşı duyarlılık göstererek biriktirmiş oldukları 110 kg bitkisel atık yağı belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelimize teslim ettiler. Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz." İfadelerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler