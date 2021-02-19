Okullara giren hırsızlar, 110 kameradan 75 saatlik kayıt izleyerek yakalandı
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Okullara giren hırsızlar, 110 kameradan 75 saatlik kayıt izleyerek yakalandı

19.02.2021 13:32 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:40
Okullara giren hırsızlar, 110 kameradan 75 saatlik kayıt izleyerek yakalandı

BURSA'da 3 ayrı okuldan çok sayıda elektronik malzeme çalan 5 şüpheli, polis ekiplerince 110 güvenlik kamerasına ait 75 saatlik görüntüden tespit edilerek yakalandı.

BURSA'da 3 ayrı okuldan çok sayıda elektronik malzeme çalan 

5 şüpheli, polis ekiplerince 110 güvenlik kamerasına ait 75 saatlik görüntüden tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık olayları, Nilüfer ilçesindeki 3 okulda yaşandı. 27 Aralık 2020 günü 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi^'ne giren şüpheliler, elektronik cihazları çalarak, kaçtı. 13 Ocak ve 16 Şubat tarihlerinde de 2 ayrı okula giren şüphelilerin  gri renkli panelvan araçla kaçtıkları belirlendi. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ110 güvenlik kamerasına ait 75 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin S.Ç., R.G., İ.M.,S.T. ve H.M. olduğunu belirledi. Ekipler, önceki gün şüphelileri, evlerine yaptıkları operasyonda gözaltına alırken, evde yapılan aramalarda okullardan çaldıkları 5 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet LCD televizyon, 1 adet şarjlı matkap, 9 adet ses bombası (ses yükseltici), 1 adet büyük boy el feneri, 2 adet flaş bellek ele geçirildi.HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan şüphelilerin hırsızlık anları okulların güvenlik kameralarına yansıdı. Okula giren şüpheliler bazı kameraların açılarını değiştirdikleri, kapıları zorladıkları ve koridorlarda gezindikleri görüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden S.Ç., R.G., S.T. ve H.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Okullara giren hırsızlar, 110 kameradan 75 saatlik kayıt izleyerek yakalandı
Okullara giren hırsızlar, 110 kameradan 75 saatlik kayıt izleyerek yakalandı
Okullara giren hırsızlar, 110 kameradan 75 saatlik kayıt izleyerek yakalandı
Okullara giren hırsızlar, 110 kameradan 75 saatlik kayıt izleyerek yakalandı
Okullara giren hırsızlar, 110 kameradan 75 saatlik kayıt izleyerek yakalandı
Okullara giren hırsızlar, 110 kameradan 75 saatlik kayıt izleyerek yakalandı
Okullara giren hırsızlar, 110 kameradan 75 saatlik kayıt izleyerek yakalandı
Okullara giren hırsızlar, 110 kameradan 75 saatlik kayıt izleyerek yakalandı
Okullara giren hırsızlar, 110 kameradan 75 saatlik kayıt izleyerek yakalandı
Okullara giren hırsızlar, 110 kameradan 75 saatlik kayıt izleyerek yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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