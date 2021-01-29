Okullar ne zaman açılıyor? 15 Şubatta yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında okulların açılmasından normalleşme adımlarına kadar pek çok kritik konu görüşüldü. Toplantı sonrası vatandaşlar 15 Şubatta yüz yüze eğitim başlıyor mu ve okullar ne zaman açılıyor gibi soruların yanıtlarını merak etti.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın edindiği bilgilere göre dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar birçok önemli konu değerlendirildi. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? 15 Şubatta yüz yüze eğitim başlıyor mu?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bilim Kurulu yüz yüze eğitimin başlaması için daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un işaret ettiği 15 Şubat'ın erken olduğunu düşünürken, sürecin ilerleyişine göre yüz yüze eğitimin 15 Mart'ta başlaması görüşü ağırlık kazandı. Kurul, öğretmenler aşılanmadan okulların açılmaması gerektiğini belirtti.

15 ŞUBATTA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var" demişti.

Selçuk, katıldığı bir canlı yayında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına dair yöneltilen soruya da, "Başlangıçta açılsın veya açılmasın gibi tartışmalar oldukça yoğundu ama şu anda açılsın noktasında ciddi bir beklenti var. Bizim asıl baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinenin alacağı kararlarla bağlantılı. İlke olarak, okulun açılmasını çok önemsiyoruz. Bütün dünyadaki ülkelere baktığımızda başka ülkeler ne kadar açık tuttu? Benzer salgın süreci olan ülkeler dahil. Biz ne kadar açık tuttuk? Bir karşılaştırma yaptığımızda biz aslında çok kontrollü gittik. Bizim okullarımızın açık olma süreci, çok daha az. 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var" yanıtını vermişti.