Okullar ne zaman açılacak? 2021 yılı için yüz yüze eğitim kararı verildi!

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Bakan Ziya Selçuk, '15 Şubat 2021 Pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik.' dedi. Açıklandı! Okullar ne zaman açılacak? Detaylar..

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimde okulların açılış tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak, dedi. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi. MEB'den gelen yazılı açıklamada da okula başlayacak sınıflarda ders saatleri belli oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. 15 Şubat'ta köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak. Böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacak. 15 Şubat'ta anaokulları da tam zamanlı olarak açılacak.

Yüz yüze eğitimde yeni yol haritası nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Tüm çaba ve gayretlerinin çocukları okullarıyla sağlıkla ve güvenle buluşturmak olduğunu belirten Selçuk, bundan dolayı her gün ve bazen günde birkaç kez dünyadaki ve Türkiye'deki bilimsel verileri ve raporları gözden geçirdiklerini söyledi.

15 Şubat'ta köy okulları ve anaokulları açılacak

Alınan kararlara göre, köy okulları tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacak. 15 Şubat'ta anaokulları da tam zamanlı olarak açılacak.

1 Mart'ta tüm sınıflar eğitime başlayacak

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları ve sınıflar eğitim vermeye başlayacak. Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için kapılarını açacak.

Yine aynı tarihte ilkokullar tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrenciler eğitimlere seyretilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

Veli kararına bağlı olacak

Lise öğrencileri birinci dönemden kalan sınavları, mart ayında yüz yüze gerçekleştirecek.

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacak.

İllerdeki karara göre farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde kararlar alınabilecek. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlanacak.

TRT Haber'de yayınlanan Birinci Sayfa programına konuk olan uzman isimler yüz yüze eğitimin öğrenciler üzerinde verimli olabileceğini vurguladı.

"Eğitimde grup çalışması çok önemli"

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdevs Güneş, dünyada eğitim sisteminin önemli bir sınavdan geçtiğini söyledi.

Uzaktan eğitimle başarının elde edilemeyeceğini vurgulayan Güneş, "Yüz yüze eğitimin sistemde herhangi bir karşılığı yok. Grup çalışması eğitimde çok önemli. Okulda öğrenmeyi etkili buluyoruz. Okul heyecanı çok farklıdır" dedi.

"Yüz yüze eğitimde öğretmen müdahale edebiliyor"

Pandemi sürecinde her sınıftan öğrencinin zorlandığını ancak ilkokul birinci ve ikinci sınıflar için bu durumun daha zor olduğunu belirten Güneş, "Birinci ve ikinci sınıflar için böyle bir sürece girmek çok zor. Kalem tutamıyorlar, harfleri düzgün yazamıyor çocuklar. Yüz yüze eğitimde öğretmenler hemen müdahale edebiliyorlar" açıklamasını yaptı.

Güneş sözlerine şöyle devam etti:

"Tatilde çocukların ekrandan uzak durması lazım. Sözlü dil becerilerini geliştirecekleri oyunlar oynamalılar. Sosyalleşebilecekleri ortam oluşturulması gerekiyor"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz."