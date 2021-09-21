Milyonlarca öğrenci okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitime ara verilir mi sorusuna yanıt aramakta. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm kademeli okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamıştı. Koronavirüs kapsamında belli kural ve düzene göre açılan okullar vakaların artmasıyla birlikte tekrar kapanır mı sorusunu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Peki, Okullar kapatılacak mı? 2021-2022 Okullar tekrar kapanır mı? Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte detaylar haberimizde...

OKULLAR KAPATILACAK MI?

Okullar yüz yüze eğitime devam ediyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başlayan yüz yüze eğitim dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber'de konuşan Bakan Özer, 'Çeşitli çalışmalarla okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirdik." dedi.

MEB MAHMUT ÖZER AÇIKLAMASI: OKULLAR KAPATILACAK MI 2021-2022?

Okulların kapanmasına ilişkin yer alan iddiaların belirtilmesi üzerine Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Hayır böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320 okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili kararlar alacağız, okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."

Yüz yüze eğitimde herkesin sorumluluk alması ve tedbirlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Bakan Mahmut Özer, "Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor." dedi.

850 BİN SINIFTAN SADECE 198'İNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bakan Özer şunları söyledi: Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.

Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz. Ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı karar alınmalı problemin olduğu okulda ikili sisteme geçilebilir.

"OKULLAR AÇIK KALACAK, GÜNCELLEME YAPABİLİRİZ"

Sürecin devam ettirilmesiyle ilgili okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alacağız.

ÖĞRETMEN AŞI ORANI

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