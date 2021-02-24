Okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Liseler ne zaman açılacak? Özel okullar ne zaman açılacak?

Okullar haftada kaç gün olacak 2021! 1 Mart okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Bakanı Ziya Selçuk konu son gelişmeler! Liseler ne zaman açılacak? Okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Liseler ne zaman açılacak? Özel okullar ne zaman açılacak?

Normalleşme süreci ile okullar kademeli olarak açılmaya başlanacak? Okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? Liseler ne zaman açılacak? Özel okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR AÇILIYOR MU? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sevgili Gençler, Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı.1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmeniz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin %40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere yazı gönderildi. Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı. Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.