Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2021? Okul kayıtları ne zaman başlıyor lise!
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Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2021? Okul kayıtları ne zaman başlıyor lise!

Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2021? Okul kayıtları ne zaman başlıyor lise!
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MEB! E okul tercih! E okul giriş! 2021 - 2022 eğitim takvimi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları! Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2021? Okul kayıtları ne zaman başlıyor lise!

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2021? Okul kayıtları ne zaman başlıyor lise! sorularını akıllara getirdi. Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah." ifadesini kullandı.

"Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." paylaşımında bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Öğrencilerin merakla beklediği 2021 eğitim sezonu ne zaman başlayacak?2021-2022 dönem eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.

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