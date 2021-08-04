Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2021? Okul kayıtları ne zaman başlıyor lise!

MEB! E okul tercih! E okul giriş! 2021 - 2022 eğitim takvimi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları! Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2021? Okul kayıtları ne zaman başlıyor lise!