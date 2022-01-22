Okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da okuldan 40 bin lira değerinde elektronik malzeme çalan 3 hırsızlık şüphelisi polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

KONYA (İHA) - Konya'da okuldan 40 bin lira değerinde elektronik malzeme çalan 3 hırsızlık şüphelisi polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Muhammed Hamdi Yazır İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen hırsızlık olayında gece saat 04.30 sıralarında okula giren şüpheliler, 40 bin lira değerinde elektronik eşya çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda 3 hırsızlık şüphelisi ve hırsızlık mallarını satın alan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık mallarını satın alan O.E.'den teslim alınan 2 adet laptop ve 1 adet fotoğraf makinesi okula teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi F.O., S.K. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık malı satın alan O.E.'ye cezai işlem uygulandı. - KONYA

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