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Son dakika haber | Okulda yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Okulda yangın paniği Adana'da bir ortaokulda çocuklar dersteyken klimanın patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu Çocuklar sınıflardan çıkartılırken, yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü Adana'da bir ortaokulda çocuklar dersteyken klimanın patlaması sonucu çıkan yangın...

SEYHAN, ADANA (İHA) - Okulda yangın paniği

Adana'da bir ortaokulda çocuklar dersteyken klimanın patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu

Çocuklar sınıflardan çıkartılırken, yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü

ADANA - Adana'da bir ortaokulda çocuklar dersteyken klimanın patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde Şehit İdris Güler Ortaokulunda öğrenciler dersteyken ikinci katın klima ünitesi birden patladı. Patlamanın etkisiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce öğrenciler hemen sınıflardan tahliye edildi.

Bu arada itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, sınıflarda maddi hasar meydana geldi.

Bir veli okulda çocuklar sınıftayken klimanın patlaması sonucu yangın çıktığını, kimseye bir şey olmadığını söyledi.

Son dakika haber | Okulda yangın paniği

Son dakika haber | Okulda yangın paniği

Son dakika haber | Okulda yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Dağlıoğlu Mahallesi, Seyhan, Yangın, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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