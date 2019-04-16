Okulda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Semineri

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere seminer düzenlendi.

Kızıltepe Kayapınar İlkokulu ve Kayapınar Ortaokulunda düzenlenen seminerlere katılan 300 öğrenciye 'Hijyen ve Kırım Kongo Kanamalı Ateş Nedir?' konulu eğitimi verildi.

Sağlık İl Müdürü Safer Yavuz, Dünya Sağlık Haftası ekinlikleri kapsamında öğrencilerin bilinçlendirilmesi için seminer düzenlediklerini belirtti.

Kırsal mahallelerde okuyan öğrencilerin öncelikle hijyen ve kırım kongo kanamalı ateş hastalıkları ile ilgili bilgilendirdiklerini aktaran Yavuz, şöyle dedi:

"Seminerlerde öğrencilere, kişisel hijyen nedir? Kişisel hijyeni etkileyen faktörler nelerdir? Hijyenik uygulamaların amaçları, temizlik kuralları ile kırım kongo kanamalı ateşi nedir? Hastalık kene ısırmasından ne kadar süre sonra ortaya çıkar, belirtileri nelerdir? Korunma yolları ve tedavisi' konularında açıklayıcı bilgiler verildi."

Kaynak: AA