Okul Yolu İçin Başkan Vural'a Teşekkür Ettiler

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve bir grup öğrenci, Belediye Başkanı Kemal Vural'ı ziyaret etti.

Okul Müdürü Mustafa Necati Ak, beraberinde bir grup öğrenciyle birlikte İslahiye Belediye Başkanı Vural'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ak, Başkan Vural'a bir kilometrelik okul yolunun asfalt yapılmasından dolayı okul yönetimi olarak plaket ve çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vural, belediye olarak okul, eğitim, öğretmen ve öğrenciye önem verdiklerini belirtti.