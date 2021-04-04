Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenler Kovid-19 aşısı olmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenler Kovid-19 aşısı olmak istiyor

Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenler Kovid-19 aşısı olmak istiyor

Yüz yüze eğitimin devam ettiği okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Kovid-19'a karşı uygulamaya giren aşılama programından yararlanmak istediklerini bildirdi.

Yüz yüze eğitimin devam ettiği okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Kovid-19'a karşı uygulamaya giren aşılama programından yararlanmak istediklerini bildirdi.

Zümre Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenleri Derneği tarafından öğretmenlerinin aşılanma sürecine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "şubat sonu itibariyle yüz yüze eğitim verecek tüm öğretmenlerin aşılanacağı" haberini memnuniyetle karşıladıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Virüsle mücadele yolunda özellikle psikolojik olarak önemli bir gelişme olarak değerlendirmiştik. Aradan geçen 1,5 aylık sürede bağımsız anaokullarında, özel eğitim anaokullarında, uygulama anasınıflarında ve merkez okulların bünyesinde bulunan anasınıflarında görev yapan öğretmenlerimizin hiçbiri aşılanmamıştır."

Açıklamada, öğretmenlerin aşı takvimindeki yeri hakkında yeniden bilgi verilmesi istendi ve şu taleplerde bulunuldu:

"Yüz yüze eğitime devam eden ve aşı olmak isteyen tüm öğretmenlerin aşılanması sürecinin sona erdiği güne kadar, eğitim öğretim faaliyetlerimizi uzaktan/çevrim içi ortamda sürdürmek, resmi, özel, merkez, köy ve uygulama okulları gibi her türden okullarda çalışan öğretmenler olarak virüsle mücadelede alınan tedbirlere eşit ve adil şekilde dahil edilmek, yüz yüze eğitime devam etmek zorunda olduğumuz tüm durumlarda ücretsiz ve düzenli olarak (haftalık veya 14 günlük periyotlarla) PCR testi yaptırmak gibi taleplerimizin yetkililer tarafından bilinmesini ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenler Kovid-19 aşısı olmak istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 13:40:56. #1.15#
title