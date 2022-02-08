OKUL ÇATILARINDAKİ BUZ SARKITLARI TEMİZLENİYOR

VAN'da dondurucu soğuklar nedeniyle okul binalarının çatılarında oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerince kırılarak temizleniyor.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte; baraj gölleri ile derelerin yüzeyi buz tuttu, binalarda ise buz sarkıtlar oluştu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, okul binalarında büyük tehlike oluşturan buz sarkıtları için harekete geçti. Ekipler, çatılardaki sarkıtları kırarak, temizledi. Olası can ve mal kaybının önüne geçmek için çalıştıklarını söyleyen ekipler, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve özellikle çatı altlarında yürümemeleri konusunda uyardı.

Ekiplerin saçaklarından sarkan buzları temizlediği Tuşba ilçesindeki Hürriyet İlköğretim Okulu'nun müdürü Çetin Aslan, öğrencileri daha güvenli bir ortamda teneffüsse çıkartabileceklerini belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.