Okul bahçesinde kan donduran olay: Vatandaşlar asılı halde buldu - Haberler
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Okul bahçesinde kan donduran olay: Vatandaşlar asılı halde buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir kişi, bir okulun bahçesinde balkon korkuluğuna asılı halde bulundu.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir kişi, bir okulun bahçesinde balkon korkuluğuna asılı halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Şehit Turgay Uğantaş İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından, okulun balkon korkuluklarında bir şahıs asılı olarak bulundu. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kimliği tespit edilen şahsın 40 yaşındaki Tarık Temiz'in olduğu tespit edildi. Buradaki yapılan incelemenin ardından Temiz'in cenazesi, otopsi incelemesi yapılmak üzere Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Tarık Temiz'in kara yollarında işçi olarak çalıştığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İlyas Şen/İHA)

Okul bahçesinde kan donduran olay: Vatandaşlar asılı halde buldu

Okul bahçesinde kan donduran olay: Vatandaşlar asılı halde buldu

Okul bahçesinde kan donduran olay: Vatandaşlar asılı halde buldu

Okul bahçesinde kan donduran olay: Vatandaşlar asılı halde buldu

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