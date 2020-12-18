Fuat Oktay: "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır"
18.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:34
TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı