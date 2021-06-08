Son dakika haberleri | Oksijen gazı yüklü tanker kaza yaptı, yol trafiğe kapatıldı
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Son dakika haberleri | Oksijen gazı yüklü tanker kaza yaptı, yol trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Oksijen gazı yüklü tanker kaza yaptı, yol trafiğe kapatıldı Kazanın ardından sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı Gaz sızıntısı nedeniyle Çorum-Samsun karayolunda bir süre araç trafiği durduruldu Çorum'da oksijen gazı yüklü tanker, önünde seyir halinde olan mermer yüklü Tır'a çarptı.

Oksijen gazı yüklü tanker kaza yaptı, yol trafiğe kapatıldı

Kazanın ardından sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

Gaz sızıntısı nedeniyle Çorum-Samsun karayolunda bir süre araç trafiği durduruldu

ÇORUM - Çorum'da oksijen gazı yüklü tanker, önünde seyir halinde olan mermer yüklü Tır'a çarptı. Kazanın ardından araçta sıkışan tanker sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, oksijen gazı yüklü tankerdeki sızıntısından dolayı Çorum-Samsun karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Samsun istikametine seyir halinde olan Ahmet Yazıcı yönetimindeki 06 BAG 048 plakalı oksijen gazı yüklü tanker Eskice köyü yakınlarında önünde seyir halinde olan Aziz Yıldırım yönetimindeki mermer yüklü Tır'a arkadan çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle tanker içerisinde sıkışan Yazıcı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Oksijen sızıntısı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Kazanın ardından tankerde meydana gelen sızıntı nedeni ile Çorum-Samsun karayolu araç trafiğine kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, uzman ekiplerin bölgede yaptığı çalışmanın ardından tek şerit üzerinden kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Son dakika haberleri | Oksijen gazı yüklü tanker kaza yaptı, yol trafiğe kapatıldı
Son dakika haberleri | Oksijen gazı yüklü tanker kaza yaptı, yol trafiğe kapatıldı
Son dakika haberleri | Oksijen gazı yüklü tanker kaza yaptı, yol trafiğe kapatıldı
Son dakika haberleri | Oksijen gazı yüklü tanker kaza yaptı, yol trafiğe kapatıldı
Son dakika haberleri | Oksijen gazı yüklü tanker kaza yaptı, yol trafiğe kapatıldı
Son dakika haberleri | Oksijen gazı yüklü tanker kaza yaptı, yol trafiğe kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk

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