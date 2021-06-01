Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı
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Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

- Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı Okmeydanı bağlantı yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak yan yattı.

- Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı

İSTANBUL - Okmeydanı bağlantı yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza sonucu aracın içerisindeki sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Şişli Okmeydanı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Citroen marka 34 CRU 748 plakalı otomobille seyir halinde olan Murat Mustafa Bostanoğlu, Sadabad Viyadüğüne gireceği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra yan yatarak birkaç metre sürüklendi. Olayın arından araç içerisinde mahsur kalan Bostanoğlu için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü çıkarttı.

Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise sürücünün burnunun bile kanamadığı belirlendi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü ise bir süre ekiplerin çalışmalarını izledi. Çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı
Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı
Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı
Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı
Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı
Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı
Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı
Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı
Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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