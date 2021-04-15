Okan Tok kimdir? Okan Tok şarkıları!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Okan Tok, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Okan Tok hakkında merak edilenler. Okan Tok hayatı ve biyografisi. Okan Tok kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Okan Tok merak konusu oldu. İşte Okan Tok hakkında merak edilen Okan Tok kimdir, Okan Tok hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

OKAN TOK KİMDİR?

Okan Tok ses renginin güzelliği, enerjik yapısı, muhteşem sahnesi sevecen hareketliliği dikkatleri üzerine çeken bir kişiliktir. 2007'de Abdullah beyden müzik eğitimleri aldı.

Abdullah Bey,onu teşvik edip sanatçılık konusunda teşvik ettive titiz çalışmadan sonra albüm için Yavuz ve Burç Plakçılık sayın Yavuz Asöcal ile çalışma yapıldı. Okan Tok'un albümü toplam 5 anonim ve 7 yeni eserden oluşmaktadır.

OKAN TOK ŞARKILARI

Zilli

Söz & Müzik: Hakan Sunul

Geri Ver

Söz & Müzik: Mustafa Yenerkol

Uslandım

Söz & Müzik: Murat Akıncı

Yemen Türküsü

Söz & Müzik: Anonim

Kalenin Dibi

Söz & Müzik: Anonim

Kusursuz İsmine

Söz & Müzik: Murat Akıncı

Çökertme

Söz & Müzik: Anonim

Yalan Aşkınla

Söz & Müzik: Hakan Sunul

Erkilet Güzeli

Söz & Müzik: Anonim

Özür Dilerim

Söz & Müzik: Murat Akıncı

Yaramaz

Söz & Müzik: Hakan Güray

Yangın Olur

Söz & Müzik: Anonim