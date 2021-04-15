Okan Tok kimdir? Okan Tok şarkıları!
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Okan Tok, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Okan Tok hakkında merak edilenler. Okan Tok hayatı ve biyografisi. Okan Tok kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Okan Tok merak konusu oldu. İşte Okan Tok hakkında merak edilen Okan Tok kimdir, Okan Tok hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
OKAN TOK KİMDİR?
Okan Tok ses renginin güzelliği, enerjik yapısı, muhteşem sahnesi sevecen hareketliliği dikkatleri üzerine çeken bir kişiliktir. 2007'de Abdullah beyden müzik eğitimleri aldı.
Abdullah Bey,onu teşvik edip sanatçılık konusunda teşvik ettive titiz çalışmadan sonra albüm için Yavuz ve Burç Plakçılık sayın Yavuz Asöcal ile çalışma yapıldı. Okan Tok'un albümü toplam 5 anonim ve 7 yeni eserden oluşmaktadır.
OKAN TOK ŞARKILARI
Zilli
Söz & Müzik: Hakan Sunul
Geri Ver
Söz & Müzik: Mustafa Yenerkol
Uslandım
Söz & Müzik: Murat Akıncı
Yemen Türküsü
Söz & Müzik: Anonim
Kalenin Dibi
Söz & Müzik: Anonim
Kusursuz İsmine
Söz & Müzik: Murat Akıncı
Çökertme
Söz & Müzik: Anonim
Yalan Aşkınla
Söz & Müzik: Hakan Sunul
Erkilet Güzeli
Söz & Müzik: Anonim
Özür Dilerim
Söz & Müzik: Murat Akıncı
Yaramaz
Söz & Müzik: Hakan Güray
Yangın Olur
Söz & Müzik: Anonim