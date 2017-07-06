Oğuzhan Net Konuştu: Ben Beşiktaş'ta Çok Mutluyum

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulübün şampiyonluk balosundan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SORULAR SORULDU AMA BEN BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLUYUM"

Avrupa'dan bazı kulüplerinden transfer teklifleri aldığı konuşulan Oğuzhan Özyakup "Seni gelecek sezon Beşiktaş'ta görecek miyiz?" sorusuna "Şu an buradayım. Geçen sezonun başarısını kutlamak istiyorum. Bu sorular çok soruldu ama ben Beşiktaş'ta çok mutluyum. Her seferinde bunu söyledim" yanıtını verdi.