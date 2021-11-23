Oğuzhan Koç & Mesut Can Tomay & Ali Biçim - SÖZLERİME TAKILMA şarkı sözleri! 'SÖZLERİME TAKILMA' sözleri nelerdir?

Ekranların sevilen ismi Oğuzhan Koç, oyunculuk yıllarının ardından şimdilerde yağtığı bestelerle ve şarkılarla dikkat çekiyor. Oğuzhan Koç'un Youtuber Ali Biçim ve Mesut Can Tomay ile birlikte yaptığı şarkı trend oldu. Oğuzhan Koç, Mesut Can Tomay, Ali Biçim - SÖZLERİME TAKILMA şarkı sözlerinin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oğuzhan Koç & Mesut Can Tomay & Ali Biçim - SÖZLERİME TAKILMA ŞARKI SÖZLERİ

Karşındayım aşk, savur beni rüzgarınla

Farkındayım başkalarına yeşil yeşil baktın

Kirvem dedi vah

Lütfen dedi kalbi yorma

Ben gibi yaşlılar sıra sıra gençler ara sıra

Bende yokladın aradığını aradığını

Bulamadın gibi bulamadın gibi

Bi sor istersen yaşadığımı

Anlatır sana

Mırnav ve Şibi x2

x2

Sözlerime takılma

Bana da darılma

Baharları zor gülerim ben

Gözlerime bakıpta bir daha yorulma

Kaçanlara hep küserim ben

Mırnav ve Şibi

Sözlerime takılma

Bana da darılma

Bende yokladın aradığını aradığını

Bulamadın gibi bulamadın gibi

Bi sor istersen yaşadığımı

Anlatır sana

Mırnav ve Şibi x2

x2

Sözlerime takılma

Bana da darılma

Baharları zor gülerim ben

Gözlerime bakıpta bir daha yorulma

Kaçanlara hep küserim ben

Mırnav ve Şibi x2

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