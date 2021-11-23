Oğuzhan Koç & Mesut Can Tomay & Ali Biçim - SÖZLERİME TAKILMA şarkı sözleri! 'SÖZLERİME TAKILMA' sözleri nelerdir?
Türk müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç , Youtuber Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın 24 saatte yaptığı şarkı SÖZLERİME TAKILMA şarkısıdır. Peki Oğuzhan Koç & Mesut Can Tomay & Ali Biçim - SÖZLERİME TAKILMA sözleri nelerdir? Oğuzhan Koç & Mesut Can Tomay & Ali Biçim - SÖZLERİME TAKILMA şarkı sözleri nedir?
Ekranların sevilen ismi Oğuzhan Koç, oyunculuk yıllarının ardından şimdilerde yağtığı bestelerle ve şarkılarla dikkat çekiyor. Oğuzhan Koç'un Youtuber Ali Biçim ve Mesut Can Tomay ile birlikte yaptığı şarkı trend oldu. Oğuzhan Koç, Mesut Can Tomay, Ali Biçim - SÖZLERİME TAKILMA şarkı sözlerinin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Oğuzhan Koç & Mesut Can Tomay & Ali Biçim - SÖZLERİME TAKILMA ŞARKI SÖZLERİ
Karşındayım aşk, savur beni rüzgarınla
Farkındayım başkalarına yeşil yeşil baktın
Kirvem dedi vah
Lütfen dedi kalbi yorma
Ben gibi yaşlılar sıra sıra gençler ara sıra
Bende yokladın aradığını aradığını
Bulamadın gibi bulamadın gibi
Bi sor istersen yaşadığımı
Anlatır sana
Mırnav ve Şibi x2
x2
Sözlerime takılma
Bana da darılma
Baharları zor gülerim ben
Gözlerime bakıpta bir daha yorulma
Kaçanlara hep küserim ben
Mırnav ve Şibi
Sözlerime takılma
Bana da darılma
Bende yokladın aradığını aradığını
Bulamadın gibi bulamadın gibi
Bi sor istersen yaşadığımı
Anlatır sana
Mırnav ve Şibi x2
x2
Sözlerime takılma
Bana da darılma
Baharları zor gülerim ben
Gözlerime bakıpta bir daha yorulma
Kaçanlara hep küserim ben
Mırnav ve Şibi x2
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