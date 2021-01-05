Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e olan aşkını ilan etti

"YENİ YILIN AŞK BOMBASI"

İlişkilerini gözlerden uzak tutan çiftten Demet Özdemir sessizliğini bozdu.

Koç ile fotoğrafları çekilen oyuncu "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullandı.

TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Özdemir'in arkadaş olduğu Koç'un eski sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak, ünlü oyuncuyu Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Özdemir, geçtiğimiz yıl bir eğlence mekanı çıkışında Oğuzhan Koç ile görüntülenmiş ancak haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı.

Oğuzhan Koç'un beş yıllık ilişkisini bitirdiği Yağmur Tanrısevsin ile Demet Özdemir ise yakın arkadaş.

Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti. Demet Özdemir'le ilgili şunları söyledi: Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şuan Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim

Kaynak: Hürriyet