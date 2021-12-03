Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi sözleri! 'Aşkın Mevsimi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi sözleri! 'Aşkın Mevsimi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi sözleri! 'Aşkın Mevsimi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Oğuzhan Koç'un yeni şarkısı Aşkın Mevsimi Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa bir süre içerisinde 300 bin izlenme ve 26 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi sözleri! 'Aşkın Mevsimi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? Detaylar sizlerle...

Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Oğuzhan Koç & Çağrı Telkıvıran ikilisine aittir.

OĞUZHAN KOÇ - AŞKIN MEVSİMİ SÖZLERİ

Çabaladım bir yere varmadı

Gördümki aşk seni de sarmadı ben gibi

Kimse de halimi sormadı

Sormasa da hiçbiri yormadı sen gibi

***

Yolumuzun nesi uzun anlat?

Yalanla, elde kalanla yaşıyoruz

Sonumuzu görüyorum anla

Damla damla zamanla eriyorum

***

Ah…

Havada kadehim yine,

Sana içiyorum diye,

Yalnızlık biçiyorum.

Ya kış ya sonbahar niye?

Bakmadım hiç mevsimine,

Ben yazı bilmiyorum.

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