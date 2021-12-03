Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi sözleri! 'Aşkın Mevsimi' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Oğuzhan Koç & Çağrı Telkıvıran ikilisine aittir.

OĞUZHAN KOÇ - AŞKIN MEVSİMİ SÖZLERİ

Çabaladım bir yere varmadı

Gördümki aşk seni de sarmadı ben gibi

Kimse de halimi sormadı

Sormasa da hiçbiri yormadı sen gibi

***

Yolumuzun nesi uzun anlat?

Yalanla, elde kalanla yaşıyoruz

Sonumuzu görüyorum anla

Damla damla zamanla eriyorum

***

Ah…

Havada kadehim yine,

Sana içiyorum diye,

Yalnızlık biçiyorum.

Ya kış ya sonbahar niye?

Bakmadım hiç mevsimine,

Ben yazı bilmiyorum.

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