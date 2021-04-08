Oğuzhan Koç'un annesi Demet Özdemir'i takibe aldı
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Oğuzhan Koç'un annesi Demet Özdemir'i takibe aldı

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Oğuzhan Koç'un annesi Demet Özdemir'i takibe aldı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç, oğlunun sevgilisi Demet Özdemir'i Instagram hesabından takip etmeye başladı. Kıymet Hanım, ünlü oyuncu ile yemekte buluşmak istiyor. Bu gelişmelerin ardından çiftin evleniyor dedikoduları da yayılmaya başladı.

Şarkıcı Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Yalçın Koç, oğlunun sevgilisi Demet Özdemir'i Instagram hesabından takip etmeye başladı. Özdemir de anında müstakbel kayınvalidesini takibe aldı.

EVLENİYORLAR MI?

Kıymet Hanım, ünlü oyuncu ile yemekte buluşmak istiyor. Şimdilik sanal alemde tanışan Kıymet Hanım ve Özdemir'in, buluşma sonrası aralarındaki ilişkinin hangi seviye taşınacağı merak konusu olurken evlilik dedikodular şimdiden yayılmaya başladı.

Oğuzhan Koç'un annesi Demet Özdemir'i takibe aldı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 20:18:59. #1.16#
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